ES terá novo plano de desenvolvimento para o mercado agro

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que Ricardo Ferraço, vice-governador eleito do Espírito Santo e já anunciado como futuro secretário de Estado de Desenvolvimento, pretende colocar de pé, no decorrer de 2023, um plano de desenvolvimento específico para o agronegócio capixaba. O projeto ainda não foi batizado, mas seguiria os mesmos moldes do antigo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag), que teve três edições. A última foi em 2015, a primeira, de 2003, foi executada quando Ricardo era secretário de Agricultura, no primeiro governo Paulo Hartung.
"O agro tem crescido muito e mudou muito. Precisamos de um plano de desenvolvimento que esteja adequado a este novo momento. Vai ser algo que olhe para o setor privado profissional e também para a agricultura familiar, passando pelas relevantes cooperativas que compõem todo este ecossistema", adiantou o vice eleito. Na equipe pensada por Renato Casagrande para o seu terceiro governo, Ricardo Ferraço comandará toda a agenda econômica. Já anunciado como secretário de Desenvolvimento, Ricardo terá sob seu comando direto as pastas da Agricultura e de Meio Ambiente, além de uma interlocução constante com a secretaria da Fazenda. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 06-12-22 .mp3
Uma outra boa notícia é que nos próximos dias o governo do Estado vai publicar um decreto facilitando a entrada de investidores em empreendimentos tocados por cooperativas. Uma notícia para lá de relevante para a economia capixaba, afinal, o ecossistema do cooperativismo no Espírito Santo é um dos mais poderosos do Brasil.
O decreto do governador Renato Casagrande, que alterará artigos do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS/ES), toca em dois pontos fundamentais. Hoje, só os cooperados que são produtores rurais podem investir em empreendimentos tocados por cooperativas. O novo regulamento permitirá que cooperados que sejam apenas investidores possam injetar recursos nas cooperativas. Ou seja, um investidor de Vitória, por exemplo, que nunca foi e nem pretende ser do agro, poderá injetar capital no projeto. A outra mudança libera mais de um empreendimento, mais de um CNPJ, dentro de uma mesma inscrição rural. A intenção é, dentro do cooperativismo, colocar de pé investimentos com propósito específico.