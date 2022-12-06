ES terá novo plano de desenvolvimento para o mercado agro

agronegócio em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que Ricardo Ferraço, vice-governador eleito do Espírito Santo e já anunciado como futuro secretário de Estado de Desenvolvimento, pretende colocar de pé, no decorrer de 2023, um plano de desenvolvimento específico para o agronegócio capixaba. O projeto ainda não foi batizado, mas seguiria os mesmos moldes do antigo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag), que teve três edições. A última foi em 2015, a primeira, de 2003, foi executada quando Ricardo era secretário de Agricultura, no primeiro governo Paulo Hartung.

"O agro tem crescido muito e mudou muito. Precisamos de um plano de desenvolvimento que esteja adequado a este novo momento. Vai ser algo que olhe para o setor privado profissional e também para a agricultura familiar, passando pelas relevantes cooperativas que compõem todo este ecossistema", adiantou o vice eleito. Na equipe pensada por Renato Casagrande para o seu terceiro governo, Ricardo Ferraço comandará toda a agenda econômica. Já anunciado como secretário de Desenvolvimento, Ricardo terá sob seu comando direto as pastas da Agricultura e de Meio Ambiente, além de uma interlocução constante com a secretaria da Fazenda. Ouça a conversa completa!

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Uma outra boa notícia é que nos próximos dias o governo do Estado vai publicar um decreto facilitando a entrada de investidores em empreendimentos tocados por cooperativas. Uma notícia para lá de relevante para a economia capixaba, afinal, o ecossistema do cooperativismo no Espírito Santo é um dos mais poderosos do Brasil.