ES prepara pacote tributário para dar fôlego a empresários do Sul

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque que diante de um dos maiores e mais trágicos eventos climáticos da história do Espírito Santo, a secretaria de Estado da Fazenda prepara um pacote de medidas de caráter tributário para tentar dar fôlego aos empresários das regiões mais afetadas pelas tempestades que devastaram parte do Sul capixaba. Já foram anunciadas algumas medidas de crédito e, em mais alguns dias, virão as tributárias. Em seu comentário, Abdo traz o que está sendo analisado pelos técnicos do governo e que devem ser adotadas nos próximos dias e semanas.