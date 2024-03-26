Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

ES prepara pacote tributário para dar fôlego a empresários do Sul

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:56

Publicado em 

26 mar 2024 às 10:56
Apiacá nesta segunda-feira (25), após estragos deixados pela chuva
Apiacá nesta segunda-feira (25), após estragos deixados pela chuva Crédito: Fernando Estevão
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque que diante de um dos maiores e mais trágicos eventos climáticos da história do Espírito Santo, a secretaria de Estado da Fazenda prepara um pacote de medidas de caráter tributário para tentar dar fôlego aos empresários das regiões mais afetadas pelas tempestades que devastaram parte do Sul capixaba. Já foram anunciadas algumas medidas de crédito e, em mais alguns dias, virão as tributárias. Em seu comentário, Abdo traz o que está sendo analisado pelos técnicos do governo e que devem ser adotadas nos próximos dias e semanas. 
CBN - Economia e Negócios - 26-03-24
1: Isenção do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente nas operações internas, interestaduais e de importação de bens destinados ao ativo imobilizado desses contribuintes (máquinas e equipamentos);
2: ampliação do prazo para pagamento do ICMS devido por até 180 dias;
3: parcelamento do ICMS devido em até 6 parcelas (sem juros e multas);
4: autorização para manutenção do crédito referente à mercadoria que tiver perecido ou sido deteriorada pelas chuvas; prorrogação por 120 dias dos prazos para apresentação de impugnação e recursos contra o auto de infração (para os prazos vencidos no período em que o município foi atingido pelas chuvas);
5: postergação dos prazos para retificação e envio dos arquivos da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados