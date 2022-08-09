ES não irá ao Supremo questionar ICMS dos combustíveis

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, tomou a decisão de, por enquanto, não ir ao Supremo Tribunal Federal questionar as perdas de arrecadação causadas pela lei aprovada pelo Congresso que limitou, em 17% ou 18% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Pelas contas da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, até o final do ano, o impacto na arrecadação de Estado (75%) e municípios (25%) será de R$ 1,14 bilhão. Secretários estaduais de Fazenda alegam que a lei fere princípios constitucionais como o pacto federativo. Na avaliação deles, a fixação de alíquota do principal imposto dos Estados viola a autonomia financeira e traz ônus excessivo e desproporcional aos cofres estaduais e municipais. De maneira liminar, São Paulo, Piauí, Alagoas e Maranhão conseguiram, no STF, compensar parte das perdas por meio de abatimento das prestações da dívida que têm com a União. Em outra frente, via ação direta de inconstitucionalidade (ADI), onze Estados e o Distrito Federal pedem a suspensão imediata da lei. No meio dessa guerra, o STF, a pedido do ministro Gilmar Mendes, montou uma comissão de conciliação com participação de Estados e União. Os trabalhos estão andando e devem terminar no começo de novembro. O Espírito Santo, que não é signatário de qualquer ação, acompanha todos os movimentos antes de tomar uma decisão definitiva. Ouça detalhes na análise do colunista Abdo Filho.