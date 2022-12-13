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Economia e Negócios

ES assume liderança no ranking de exportação de pimenta-do-reino

O Pará, tradicional produtor da especiaria, ficou para trás

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 10:20

Publicado em 

13 dez 2022 às 10:20
Primeiro carregamento de pimenta-do-reino para exportação
Primeiro carregamento de pimenta-do-reino para exportação Crédito: Divulgação/Nater Coop
O Espírito Santo é hoje o maior exportador de pimenta-do-reino no Brasil. O Pará, tradicional produtor da especiaria, ficou para trás. Tendo em vista que o Brasil é o segundo maior exportador do mundo, com 15% do mercado, não é pouca coisa. A Nater Coop, antiga Coopeavi, escreveu mais uma importante página em sua história de 58 anos. Chega nos próximos dias ao Egito a primeira carga de pimenta-do-reino exportada pela cooperativa. São 54 toneladas de pimenta padrão Asta, a de melhor qualidade, produzidas em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo. Os grãos saíram pelo porto de Itaguaí (RJ) e vão chegar ao país africano pelo porto de Damietta. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.
Economia e Negócios - 13-12-22.mp3

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