ES assume liderança no ranking de exportação de pimenta-do-reino

O Espírito Santo é hoje o maior exportador de pimenta-do-reino no Brasil. O Pará, tradicional produtor da especiaria, ficou para trás. Tendo em vista que o Brasil é o segundo maior exportador do mundo, com 15% do mercado, não é pouca coisa. A Nater Coop, antiga Coopeavi, escreveu mais uma importante página em sua história de 58 anos. Chega nos próximos dias ao Egito a primeira carga de pimenta-do-reino exportada pela cooperativa. São 54 toneladas de pimenta padrão Asta, a de melhor qualidade, produzidas em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo. Os grãos saíram pelo porto de Itaguaí (RJ) e vão chegar ao país africano pelo porto de Damietta. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.