Entenda por que a indústria de café solúvel reclama dos atrasos no Porto de Vitória

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Brasil é o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo, com clientes em mais de 100 países. Nos últimos cinco anos, por causa da produção capixaba de café conilon (o Espírito Santo responde por 70% da produção brasileira de conilon, principal matéria-prima do solúvel) e das boas perspectivas logísticas (duplicação da 101 e expansão portuária), R$ 1,4 bilhão foram colocados na construção de duas grandes fábricas - Cacique (comprada pela Louis Dreyfus) e Olam, em Linhares -, e na ampliação da Realcafé, em Viana. Hoje, o Estado é responsável por 40% do café solúvel fabricado no Brasil.