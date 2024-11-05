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Economia e Negócios

Entenda por que a indústria de café solúvel reclama dos atrasos no Porto de Vitória

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 10:34

Publicado em 

05 nov 2024 às 10:34
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Brasil é o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo, com clientes em mais de 100 países. Nos últimos cinco anos, por causa da produção capixaba de café conilon (o Espírito Santo responde por 70% da produção brasileira de conilon, principal matéria-prima do solúvel) e das boas perspectivas logísticas (duplicação da 101 e expansão portuária), R$ 1,4 bilhão foram colocados na construção de duas grandes fábricas - Cacique (comprada pela Louis Dreyfus) e Olam, em Linhares -, e na ampliação da Realcafé, em Viana. Hoje, o Estado é responsável por 40% do café solúvel fabricado no Brasil.
"Produção tem. Demanda também. O problema tem sido é conseguir tirar a produção do Brasil e fazer chegar aos compradores. 'As dificuldades logísticas enfrentadas pelo Porto de Vitória, com atrasos recorrentes, comprometem os prazos de entrega com clientes internacionais. Alguns, com necessidade premente do produto, acabam recorrendo a fornecedores de outros países, causando, além constrangimentos, prejuízos comerciais que podem até tornarem-se irreversíveis. Os atrasos também imputam custos maiores, acumulando mais prejuízos', dispara Aguinaldo José de Lima, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics)". Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 05-11-24.mp3

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