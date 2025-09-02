Entenda a polêmica em torno do novo contrato de ferrovia no ES

Nova ferrovia vai conectar EFVM (Santa Leopoldina) a Anchieta Crédito: Vale/Divulgação

O governo federal não chegou a um acordo com a Vale na discussão sobre alteração dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que haviam sido renovados antecipadamente em 2020 até 2057.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não gostou nada da notícia de que Vale e governo federal não entraram em acordo. “A questão pode ser até judicializada", disse. A preocupação dele está no fato de que parte do dinheiro a mais que Brasília estava negociando com a mineradora iria para a construção da primeira parte da estrada de ferro até o Rio de Janeiro (EF 118), um trecho de 80 quilômetros entre Santa Leopoldina e Anchieta (Porto de Ubu). Um investimento de algo perto de R$ 2 bilhões”.

“A notícia é bem ruim, sem dúvida. Era algo que já estava dado, afinal, há um compromisso de público da Vale, feito dentro do Palácio Anchieta, com a sociedade capixaba. Me preocupa a insensibilidade da Vale em não cumprir o compromisso público assumido com o Espírito Santo de construir a ferrovia até Anchieta”, disparou Renato Casagrande, em encontro realizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo, deixando de lado o seu tradicional estilo contemporizador. Ouça a conversa completa!