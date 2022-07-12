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Economia e Negócios

Em Vitória: modelo de 'cozinhas fantasmas' deve movimentar R$ 450 milhões em faturamento

Nesta edição do Economia e Negócios, Abdo Filho fala também da venda total da ES Gás e da economia do Vital

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 10:24

Publicado em 

12 jul 2022 às 10:24
Prédio da Number 1 Chicken, na Ilha de Santa Maria, em Vitória
Prédio da Number 1 Chicken, na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, está diversificando seus investimentos. São vários os novos negócios, mas entre os que ele deposita mais confiança está a ATW Delivery Brands, empresa que cria restaurantes digitais e é 100% focada no mercado de entregas. É o conceito dark kitchen (também conhecido como restaurante fantasma, é um estabelecimento que oferece apenas comida para viagem). A sede da empresa, que em 2022 deve faturar R$ 225 milhões, fica em Jucutuquara, Vitória. No ano que vem, a expectativa é faturar R$ 450 milhões. As opções de restaurantes vão de frango frito, passando por fast food até comida brasileira. As opções de mix de operações que podem funcionar na mesma cozinha são dadas pela ATW. Ouça a análise completa!
Economia e Negócios - 12-07-22

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