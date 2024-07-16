Em carta aberta, empresários dos setores de rocha e café pedem solução para apagão logístico no ES

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Há tempos que os exportadores de café e rochas ornamentais reclamam dos gargalos portuários do Espírito Santo, destacadamente do Porto de Vitória - administrado pela concessionária Vports -, que abriga o único terminal de contêineres do Estado, o Terminal de Vila Velha - administrado pela LogIn. Na sexta-feira (12), eles resolveram subir o tom. Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais) divulgaram uma carta reclamando muito da situação. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.

Your browser does not support the audio element. Economia e Negócios - 16-07-24.

"O atual cenário demonstra que, em que pese as inúmeras reuniões e tratativas no Comitê Comex/ES, que contaram com a participação da Autoridade Portuária (Vports), de representantes dos terminais portuários, dos operadores portuários e dos usuários, a fim de buscar soluções para os gargalos logísticos que acometem o setor portuário do Estado do Espírito Santo, não se observa, na prática, a adoção de qualquer ação efetiva para a melhoria da capacidade de operações portuárias, em especial no terminal de contêineres", dispara o documento assinado por Tales Machado, presidente do Centrorochas, e Fabrício Tristão, presidente do CCCV, e que foi enviado para governo federal, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Tribunal de Contas da União, governo do Estado e Vports.