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Economia e Negócios

Dívida dos estados: com contas em dia, ES quer propor "cadastro positivo”

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 10:08

Publicado em 

02 abr 2024 às 10:08
SEFAZ
Sede da Secretaria Estadual da Fazenda do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que, em meio a mais um processo de renegociação das dívidas dos estados com a União, tema de difícil solução econômica e política, e que, exatamente por isto, de tempos em tempos volta à pauta nacional, o Espírito Santo pretende apresentar uma proposta diferente, com o objetivo de valorizar e premiar os entes federados que fazem o dever de casa, uma espécie de "cadastro positivo" da federação. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 02-04-24

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