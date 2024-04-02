Dívida dos estados: com contas em dia, ES quer propor "cadastro positivo”

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que, em meio a mais um processo de renegociação das dívidas dos estados com a União, tema de difícil solução econômica e política, e que, exatamente por isto, de tempos em tempos volta à pauta nacional, o Espírito Santo pretende apresentar uma proposta diferente, com o objetivo de valorizar e premiar os entes federados que fazem o dever de casa, uma espécie de "cadastro positivo" da federação. Ouça a conversa completa!