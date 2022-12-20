De olho em 2023: como o ES pode aproveitar as boas oportunidades?

Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels

O ano de 2022 foi confuso (eleições, fake news, polarização política, guerra de narrativas e guerra real), mas também foi um ano para mostrar que o Brasil e o Espírito Santo são lugares promissores sob vários aspectos, inclusive econômicos. Cabe a nós "apenas" não tropeçarmos nas nossas próprias pernas. Esta é análise em destaque com o comentarista Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios". Mas que oportunidades são essas e como o Espírito Santo e o Brasil estão posicionados?

"São várias as boas alternativas, mas, para não me alongar demais, ficarei apenas nas que eu mais ouvi de empresários, executivos, analistas e chefes de governo ao longo de 2022: economia de baixo carbono, transição energética e agronegócio. O planeta precisa, emergencialmente, sustentar-se neste tripé. Em todos eles o Brasil e o Espírito Santo estão muito bem posicionados, são protagonistas", explica.

"Em geral, o Brasil tem grandes oportunidades de transição energética na pauta ambiental e no agronegócio. A transição é uma necessidade e o Brasil é muito forte. Mas pra você ter confiança e atrair investidores, é necessário ter uma política econômica e fiscal que dê confiança e previsibilidade", detalha. Ouça a conversa completa!