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Economia e Negócios

De olho em 2023: como o ES pode aproveitar as boas oportunidades?

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 15:00

Publicado em 

20 dez 2022 às 15:00
Economia, variação, gráfico, dinheiro
Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels
O ano de 2022 foi confuso (eleições, fake news, polarização política, guerra de narrativas e guerra real), mas também foi um ano para mostrar que o Brasil e o Espírito Santo são lugares promissores sob vários aspectos, inclusive econômicos. Cabe a nós "apenas" não tropeçarmos nas nossas próprias pernas. Esta é análise em destaque com o comentarista Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios". Mas que oportunidades são essas e como o Espírito Santo e o Brasil estão posicionados?
"São várias as boas alternativas, mas, para não me alongar demais, ficarei apenas nas que eu mais ouvi de empresários, executivos, analistas e chefes de governo ao longo de 2022: economia de baixo carbono, transição energética e agronegócio. O planeta precisa, emergencialmente, sustentar-se neste tripé. Em todos eles o Brasil e o Espírito Santo estão muito bem posicionados, são protagonistas", explica.
"Em geral, o Brasil tem grandes oportunidades de transição energética na pauta ambiental e no agronegócio. A transição é uma necessidade e o Brasil é muito forte. Mas pra você ter confiança e atrair investidores, é necessário ter uma política econômica e fiscal que dê confiança e previsibilidade", detalha. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 20 -12-22.mp3

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