Como a demora nos licenciamentos pode afetar investimentos no ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que há cerca de dois anos, a Prio, uma das maiores petroleiras do Brasil, entrou com um pedido de licenciamento junto ao Ibama para operar o campo de Wahoo, extremo Sul do mar capixaba, no pré-sal da Bacia de Campos. Mais de 700 dias depois, nenhuma resposta sobre a solicitação foi dada. Em entrevista ao comentarista, o diretor de Operações da companhia, Francilmar Fernandes, deu uma declaração dura e preocupante, que, por óbvio, merece atenção. "Wahoo está garantido, não vai ficar para depois, mas como ficará daqui para frente? Já estamos buscando oportunidades fora do Brasil, principalmente no Golfo do México, Estados Unidos. Não faz o menor sentido esperar dois anos por um licenciamento, isso estrangula qualquer processo".