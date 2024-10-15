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Economia e Negócios

Como a demora nos licenciamentos pode afetar investimentos no ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 10:43

Publicado em 

15 out 2024 às 10:43
Resultado de megaleilão do pré-sal divide opinião de senadores
 pré-sal  Crédito: Agência Brasil
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que há cerca de dois anos, a Prio, uma das maiores petroleiras do Brasil, entrou com um pedido de licenciamento junto ao Ibama para operar o campo de Wahoo, extremo Sul do mar capixaba, no pré-sal da Bacia de Campos. Mais de 700 dias depois, nenhuma resposta sobre a solicitação foi dada. Em entrevista ao comentarista, o diretor de Operações da companhia, Francilmar Fernandes, deu uma declaração dura e preocupante, que, por óbvio, merece atenção. "Wahoo está garantido, não vai ficar para depois, mas como ficará daqui para frente? Já estamos buscando oportunidades fora do Brasil, principalmente no Golfo do México, Estados Unidos. Não faz o menor sentido esperar dois anos por um licenciamento, isso estrangula qualquer processo".
A Prio é a maior das petroleiras independentes do Brasil, segmento da indústria de óleo e gás que vêm ganhando muita força no país nos últimos anos, principalmente depois que a Petrobras resolveu vender alguns de seus campos. Os investimentos tocados por elas movimentam bilhões de reais e empregam milhares de pessoas dos mais diversos setores da economia. O projeto de Wahoo, que pode render 40 mil barris de óleo por dia, vai sair por R$ 4,5 bilhões. A Prio já colocou mais de R$ 1 bi ali (aliás, é o principal motivo da manutenção do projeto).
CBN - Economia e Negócios - 15-10-24.mp3

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