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Economia e Negócios

Com atraso, Vale apresenta estudo de impacto ambiental de ferrovia no ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 10:48

Publicado em 

01 abr 2025 às 10:48
Ferrovia, linha de trem
Ferrovia, linha de trem Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a Vale entregou ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), na última segunda-feira (31), os estudos de impacto ambiental do Ramal Sul da Ferrovia Vitória-Minas, trecho de pouco mais de 80 quilômetros que irá de Santa Leopoldina ao Porto de Ubu, em Anchieta. A entrega da documentação, que é uma prévia do licenciamento ambiental, se dá com um atraso de mais de um ano. De acordo com o cronograma apresentado pela própria mineradora ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) deveria estar pronto em janeiro de 2024.
CBN - Economia e Negócios - 01-04-25.mp3

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