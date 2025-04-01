Com atraso, Vale apresenta estudo de impacto ambiental de ferrovia no ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a Vale entregou ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), na última segunda-feira (31), os estudos de impacto ambiental do Ramal Sul da Ferrovia Vitória-Minas, trecho de pouco mais de 80 quilômetros que irá de Santa Leopoldina ao Porto de Ubu, em Anchieta. A entrega da documentação, que é uma prévia do licenciamento ambiental, se dá com um atraso de mais de um ano. De acordo com o cronograma apresentado pela própria mineradora ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) deveria estar pronto em janeiro de 2024.