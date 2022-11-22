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Economia e Negócios

BR 101: Estado e EcoRodovias assinam acordo de confidencialidade

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 10:26

Publicado em 

22 nov 2022 às 10:26
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "Economia e Negócios", Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o governo do Espírito Santo e a EcoRodovias assinam esta semana um acordo de confidencialidade para começarem a trocar informações sobre o trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. A EcoRodovias, atual concessionária, anunciou em julho passado que irá devolver o ativo ao governo federal. O governo do Estado, com o objetivo de não deixar que as obras percam ainda mais o ritmo, estuda assumir a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
Economia e Negócios - 22-11-22.mp3

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