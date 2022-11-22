BR 101: Estado e EcoRodovias assinam acordo de confidencialidade

Nesta edição do "Economia e Negócios", Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o governo do Espírito Santo e a EcoRodovias assinam esta semana um acordo de confidencialidade para começarem a trocar informações sobre o trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. A EcoRodovias, atual concessionária, anunciou em julho passado que irá devolver o ativo ao governo federal. O governo do Estado, com o objetivo de não deixar que as obras percam ainda mais o ritmo, estuda assumir a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.