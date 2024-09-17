Boas notícias: definições que podem mudar a realidade do Turismo no ES

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que nos próximos meses serão dois acontecimentos que, dando certo, têm tudo para mudar o ponteiro da atividade turística no Espírito Santo. Uma delas é que provavelmente até o final de outubro sai o projeto arquitetônico e executivo encomendado pela prefeitura da Serra para a construção de um centro de convenções na área onde hoje está o Pavilhão de Carapina. Assim, o governo do Estado poderá licitar as obras, um aporte que deve superar os R$ 100 milhões e será entregue até o final de 2026.