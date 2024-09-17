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Economia e Negócios

Boas notícias: definições que podem mudar a realidade do Turismo no ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 11:08

Publicado em 

17 set 2024 às 11:08
Pavilhão de Carapina, na Serra
Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Governo do ES/Divulgação
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que nos próximos meses serão dois acontecimentos que, dando certo, têm tudo para mudar o ponteiro da atividade turística no Espírito Santo. Uma delas é que provavelmente até o final de outubro sai o projeto arquitetônico e executivo encomendado pela prefeitura da Serra para a construção de um centro de convenções na área onde hoje está o Pavilhão de Carapina. Assim, o governo do Estado poderá licitar as obras, um aporte que deve superar os R$ 100 milhões e será entregue até o final de 2026.
Outra é que Estado, Federação do Comércio do Espírito Santo e grandes empresas de navios de cruzeiro trabalham para trazer, em março de 2025, logo após o carnaval, uma embarcação para fazer uma parada teste em Vitória. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - Com Vinheta - 8.58s - 17-09-24.mp3

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