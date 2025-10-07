Barragem dos Imigrantes: novo reservatório vai armazenar 23 bilhões de litros de água

A Cesan aprovou uma mudança estrutural importante no projeto da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu - entre Viana e Domingos Martins. A decisão foi tomada a partir de estudos complementares apresentados pelo consórcio responsável pela obra, que identificou a necessidade de adotar parâmetros mais rigorosos de segurança. A alteração mais relevante será no vertedouro (estrutura de escoamento), que tinha 35 metros de largura no projeto original e passará a ter 68 metros. Assim o barramento, antes concebido como barragem de terra, passará a ser misto, com o corpo central em concreto (concreto compactado a rolo) e ombreiras executadas em enrocamento de pedra com núcleo de terra. As mudanças na engenharia vão impactar no orçamento. Originalmente, sairia por R$ 264,5 milhões, com a mudança, vai chegar aos R$ 316,3 milhões. Trata-se de uma das maiores obras públicas do Espírito Santo. Levantamentos hidrológicos apontaram que a vazão de referência para o dimensionamento da barragem deve ser de 1.192 m³ por segundo, quase o dobro do estimado no projeto inicial: 655 m³/s. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.