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Economia e Negócios

ArcelorMittal conclui compra de siderúrgica da Vale

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 14 de Março de 2023 às 10:15

Publicado em 

14 mar 2023 às 10:15
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que, na última quinta-feira (09), a ArcelorMittal Aços Planos concluiu a compra da Companhia Siderúrgica de Pecém (agora ArcelorMittal Pecém), no Ceará. Foram pagos US$ 2,2 bi aos antigos sócios: Vale (50%), Dongkuk (30%) e Posco (20%). A nova unidade ampliará a capacidade da multinacional de produzir placas de aço no Brasil em 3 milhões de toneladas por ano. Agora, o foco passa a ser agregar valor à produção. A fábrica de Tubarão, em Vitória, a maior da Arcelor no país, vai ampliar sua área de atuação.
Economia e Negócios - 14-03-23.mp3

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