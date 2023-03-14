ArcelorMittal conclui compra de siderúrgica da Vale

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que, na última quinta-feira (09), a ArcelorMittal Aços Planos concluiu a compra da Companhia Siderúrgica de Pecém (agora ArcelorMittal Pecém), no Ceará. Foram pagos US$ 2,2 bi aos antigos sócios: Vale (50%), Dongkuk (30%) e Posco (20%). A nova unidade ampliará a capacidade da multinacional de produzir placas de aço no Brasil em 3 milhões de toneladas por ano. Agora, o foco passa a ser agregar valor à produção. A fábrica de Tubarão, em Vitória, a maior da Arcelor no país, vai ampliar sua área de atuação.