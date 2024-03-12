Aracruz: Vports estuda instalar indústria de desmontagem de plataformas

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Vports, antiga Codesa, possui uma área de mais de 500 mil m², em Barra do Riacho, Aracruz, entre Portocel e Porto da Imetame, que está pronta para ser utilizada. Os executivos da concessionária, que já analisam a instalação de uma usina termelétrica no local, agora se debruçam sobre uma nova possibilidade: descomissionamento de plataformas de petróleo. Um negócio gigantesco que começa a ganhar tração no Brasil. Ouça a conversa completa!