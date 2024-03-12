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Economia e Negócios

Aracruz: Vports estuda instalar indústria de desmontagem de plataformas

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 12 de Março de 2024 às 11:05

Publicado em 

12 mar 2024 às 11:05
Ilson Hulle, presidente Vports. Primeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória
IPrimeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Vports, antiga Codesa, possui uma área de mais de 500 mil m², em Barra do Riacho, Aracruz, entre Portocel e Porto da Imetame, que está pronta para ser utilizada. Os executivos da concessionária, que já analisam a instalação de uma usina termelétrica no local, agora se debruçam sobre uma nova possibilidade: descomissionamento de plataformas de petróleo. Um negócio gigantesco que começa a ganhar tração no Brasil. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 12-03-24

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