Antigo saguão do Aeroporto de Vitória será destinado para cargas

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que a inauguração do novo terminal de cargas da Azul no Aeroporto de Vitória é o primeiro passo de uma série de intervenções que transformarão o antigo saguão de passageiros, na avenida Fernando Ferrari e outros espaços do entorno em um grande hub de cargas nacionais e internacionais. A unidade da Azul inaugurada na última semana possui 2.465 m². Um espaço com mais de 6 mil m², o resto do antigo terminal de passageiros, está sendo reformado pela Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo terminal de Vitória, e será ofertado ao mercado.