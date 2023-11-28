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Economia e Negócios

Antigo saguão do Aeroporto de Vitória será destinado para cargas

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 10:14

Publicado em 

28 nov 2023 às 10:14
Aeroporto de Vitória antigo
Aeroporto de Vitória antigo Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que a inauguração do novo terminal de cargas da Azul no Aeroporto de Vitória é o primeiro passo de uma série de intervenções que transformarão o antigo saguão de passageiros, na avenida Fernando Ferrari e outros espaços do entorno em um grande hub de cargas nacionais e internacionais. A unidade da Azul inaugurada na última semana possui 2.465 m². Um espaço com mais de 6 mil m², o resto do antigo terminal de passageiros, está sendo reformado pela Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo terminal de Vitória, e será ofertado ao mercado.
CBN - Economia e Negócios - 28-11-23.mp3

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