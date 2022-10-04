Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Alfândega: regionalização não irá tirar autonomia no Porto de Vitória

Ouça a análise na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:05

Publicado em 

04 out 2022 às 11:05
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a informação de que representantes da Findes, Fecomércio, Federação da Agricultura, Fetransportes, ES em Ação e de mais 12 entidades ligadas ao comércio exterior do Espírito Santo entregaram, na última sexta-feira (30), um manifesto para o comando da Receita Federal deixando claro a contrariedade do setor produtivo capixaba com a possibilidade de esvaziamento da Alfândega capixaba.
Após a entrega do documento, se seguiu uma reunião que durou mais de duas horas. Os empresários saíram do encontro mais tranquilos. Eles ouviram dos representantes da Receita Federal que as mudanças estão ainda sendo estudadas e que, caso ocorra, a regionalização não irá tirar a autonomia da Alfândega do Porto de Vitória, considerada hoje a terceira maior em volume e valores de exportações, a terceira em volume de importações e a segunda em valor médio de Declarações de Importação (DI) do Brasil. Ouça a análise completa!
Economia e Negócios - 04-0-10-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados