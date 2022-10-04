Alfândega: regionalização não irá tirar autonomia no Porto de Vitória

Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a informação de que representantes da Findes, Fecomércio, Federação da Agricultura, Fetransportes, ES em Ação e de mais 12 entidades ligadas ao comércio exterior do Espírito Santo entregaram, na última sexta-feira (30), um manifesto para o comando da Receita Federal deixando claro a contrariedade do setor produtivo capixaba com a possibilidade de esvaziamento da Alfândega capixaba.

Após a entrega do documento, se seguiu uma reunião que durou mais de duas horas. Os empresários saíram do encontro mais tranquilos. Eles ouviram dos representantes da Receita Federal que as mudanças estão ainda sendo estudadas e que, caso ocorra, a regionalização não irá tirar a autonomia da Alfândega do Porto de Vitória, considerada hoje a terceira maior em volume e valores de exportações, a terceira em volume de importações e a segunda em valor médio de Declarações de Importação (DI) do Brasil. Ouça a análise completa!