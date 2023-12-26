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Acordo vai permitir ampliar importação de carros pelo ES

Trata-se da expansão de um acordo fechado em junho passado entre a Vports e a Comexport

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 10:12

Publicado em 

26 dez 2023 às 10:12
Veículos, importação de veículos, carros, automóveis
Veículos, importação de veículos, carros, automóveis, indústria automotiva Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, fechou um acordo com a Comexport, uma das maiores empresas de comércio internacional do país, e a operação da trading, em Vila Velha, será ampliada em 8 mil m², o que deve fazer a movimentação de cargas avançar em 15%. Trata-se da expansão de um contrato recente, fechado em junho passado, tudo porque a importação de carros, principalmente os elétricos, só faz crescer e deve continuar na mesma toada. De junho, quando o primeiro contrato com a Comexport foi assinado, para cá, o volume de veículos armazenados no porto cresceu 97%. Os detalhes você ouve na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 26-12-23

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