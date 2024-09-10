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Acordo de Mariana e BR 262: saiba detalhes da conversa de Casagrande com Lula

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 11:03

Publicado em 

10 set 2024 às 11:03
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) esteve, na última semana, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. Levou debaixo do braço uma série de demandas capixabas que dependem do governo federal para andar. O foco principal foi, como já noticiado, em cima de três temas: acordo de Mariana (sobre o rompimento da barragem da Samarco), modernização da BR 262 e ampliação do Corredor Centro-Leste (que traz cargas do Brasil Central para serem escoadas pela plataforma logística do Estado). Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz os detalhes dessa conversa. 
CBN - Economia e Negócios - com vinheta -9.01s - 10-09-24.mp3

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