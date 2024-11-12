A plataforma que pretende conectar indústria do ES com pacote de R$ 300 bi

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) lançou uma plataforma para conectar a indústria capixaba com a nova política industrial brasileira, a Nova Indústria Brasil (NIB), lançada em janeiro pelo governo federal. Para que o projeto decole, serão injetados, via financiamentos das mais diversas origens, R$ 300 bilhões no setor até 2026. O painel idealizado pelo Observatório da Indústria visa conectar as ações que estão se desenrolando aqui no Estado com o dinheiro prometido por Brasília.
