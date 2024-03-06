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Economia do Cotidiano

Tributação de bilionários: o que é proposto e quais países apoiam imposto global

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 06 de Março de 2024 às 18:09

Publicado em 

06 mar 2024 às 18:09
Taxação
Taxação Crédito: Pexels
Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli explica qual a proposta de tributação de bilionários. Na última quinta-feira (29), durante o G20, o diretor do Observatório Fiscal Europeu, o economista e professor francês Gabriel Zucman, apresentou uma proposta de criação de um imposto global para bilionários. A ideia é que fosse criada uma alíquota mínima de 2% sobre as riquezas de quem tem mais de 10 dígitos na conta. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 06-03-24

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