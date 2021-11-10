'Toma lá, dá cá': o que é o 'orçamento secreto' suspenso por decisão do STF

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica o "orçamento secreto", suspenso nesta quinta-feira (10) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O "orçamento secreto" é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade "emendas de relator". Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares. Ouça: