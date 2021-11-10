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Economia do Cotidiano

'Toma lá, dá cá': o que é o 'orçamento secreto' suspenso por decisão do STF

As explicações são do economista Celso Bissoli

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 17:33

Publicado em 

10 nov 2021 às 17:33
Congresso Nacional, sede da Câmara e do Senado
Congresso Nacional, sede da Câmara e do Senado Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica o "orçamento secreto", suspenso nesta quinta-feira (10) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O "orçamento secreto" é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade "emendas de relator". Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares. Ouça:
Economia do Cotidiano - 10/11/2021

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