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Economia do Cotidiano

Taxação de compras até US$ 50: entenda a polêmica

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 17:58

Publicado em 

05 jun 2024 às 17:58
Cinquenta dólares
Cinquenta dólares Crédito: Pexels
Líderes da base do governo apresentaram uma emenda no plenário do Senado para retomar a taxação de compras internacionais de até US$ 50, que atinge sites chineses como Shein e Shoope. O tema foi incluído num projeto de lei sobre incentivos para carros (Mover) na Câmara, mas o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), retirou esse ponto no Senado. O projeto estabelece uma alíquota de 20% para imposto de importação de compras de até US$ 50. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 05-06-24

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