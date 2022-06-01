Taxa de investimento do Brasil deve ser menor que a de 82% dos países em 2022

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli traz como destaque a notícia de que a taxa de investimentos no Brasil segue há anos em patamar baixo e deve ficar menor que a de 82% dos países em 2022, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). O estudo mostra que 139 de um total de 170 países devem apresentar um nível de investimento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) maior do que o Brasil neste ano – uma piora frente a 2021, quando 132 países, ou 77%, tiveram um desempenho melhor que o brasileiro. Ouça a conversa completa!