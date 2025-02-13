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Economia do Cotidiano

Tarifas de Trump ao aço e alumínio: medidas vão afetar economia do Brasil?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 11:49

Publicado em 

13 fev 2025 às 11:49
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Donald Trump Crédito: Getty Images
"A nossa nação precisa que aço e alumínio sejam produzidos nos Estados Unidos, não em terras estrangeiras." A afirmação foi feita pelo presidente americano, Donald Trump, ao assinar na segunda-feira (10) as ordens executivas que impõem tarifa de 25% sobre alumínio e aço a partir de 12 de março. A medida afeta diretamente o Brasil — que é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 12-02-25

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