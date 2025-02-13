Tarifas de Trump ao aço e alumínio: medidas vão afetar economia do Brasil?

"A nossa nação precisa que aço e alumínio sejam produzidos nos Estados Unidos, não em terras estrangeiras." A afirmação foi feita pelo presidente americano, Donald Trump, ao assinar na segunda-feira (10) as ordens executivas que impõem tarifa de 25% sobre alumínio e aço a partir de 12 de março. A medida afeta diretamente o Brasil — que é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!