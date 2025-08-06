Tarifaço: taxas de 50% contra o Brasil em vigor; quais setores já são impactados

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que entram em vigor nesta quarta-feira (6) as tarifas de importação de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre o Brasil. Com isso, parte dos produtos brasileiros vai pagar a mais alta taxa do mundo para entrar nos EUA. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!