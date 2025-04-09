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Economia do Cotidiano

"Tarifaço" de Trump: especialistas veem 'certa vantagem' do Brasil

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 17:42

Publicado em 

09 abr 2025 às 17:42
Presidente Donald Trump anuncia tarifaço global a parceiros comerciais dos EUA
Presidente Donald Trump anuncia tarifaço global a parceiros comerciais dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress
Especialistas apontam que o Brasil escapou do pior cenário na guerra comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o governo americano aplicar a tarifa recíproca mínima de 10% sobre os produtos do país na semana passada. O quadro coloca o mercado local em vantagem competitiva em relação aos principais concorrentes no sistema de comércio global, como a União Europeia (UE), alvo de uma sobretaxa de 20%. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 09-04-25

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