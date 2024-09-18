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Economia do Cotidiano

"Superquarta": por que o BC do Brasil deve subir os juros? Entenda!

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 18:39

Publicado em 

18 set 2024 às 18:39
Banco Central
Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que envolve a principal "Superquarta" de 2024. Esse é o nome das quartas-feiras em que coincidem as reuniões que definem as taxas de juros dos Estados Unidos e do Brasil. A edição desta semana é especial porque os investidores esperam que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) finalmente dê início ao ciclo de redução dos juros americanos. Já o Brasil — que vinha em um movimento de queda desde o ano passado, mas interrompeu o ciclo de cortes — chega à data com a expectativa de que o Banco Central do Brasil (BC) volte a subir a taxa básica de juros (Selic). O que acontece? Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 18-09-24

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