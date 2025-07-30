"Superquarta": BC e Fed decidem juros à sombra do tarifaço dos EUA

O futuro da economia! O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve manter a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, em anúncio que será feito nesta quarta-feira (30). Essa é a expectativa majoritária do mercado, reforçada pelos últimos comunicados do BC, que indicaram uma interrupção no ciclo de alta e a necessidade de manter os juros em um patamar elevado por um período “bastante prolongado”. Nos EUA, a expectativa majoritária é de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) manterá as taxas de juros inalteradas pela quinta reunião consecutiva. As informações são de "O Globo". Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!