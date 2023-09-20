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Economia do Cotidiano

'Super Quarta': Copom deve baixar a Selic para 12,75%

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 17:50

Publicado em 

20 set 2023 às 17:50
Queda da Selic
Queda da Selic Crédito: Pixabay
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC) e o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) anunciam, nesta quarta-feira (20), suas novas taxas de juros, decisões amplamente aguardadas pelo mercado. No Brasil, a expectativa de economistas da maior parte das instituições financeiras é que o comitê promova um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, taxa básica de juros, que passaria de 13,25% para 12,75% ao ano. A decisão será anunciada por volta das 18h30. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 20-09-23

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