‘Super Quarta’: como as altas de juros nos EUA e no Brasil afetam a economia

O Federal Open Market Committee (Fomc) do Federal Reserve, Banco Central dos EUA, e o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, têm reuniões de política monetária na quarta-feira (4). As medidas terão impacto direto e prolongado sobre a economia brasileira. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu, por exemplo, elevar a taxa básica de juros para o intervalo entre 0,75% e 1% — uma alta de 0,5 ponto percentual. O Fed não fazia uma elevação dessa magnitude desde maio de 2000. Ouça as explicações completas!