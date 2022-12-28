Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Sem desoneração, gasolina pode subir até R$ 0,90 em 1° de janeiro

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 17:54

Publicado em 

28 dez 2022 às 17:54
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Na terça-feira (27), o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu para que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, não prorrogasse a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis. Sem desoneração, gasolina pode subir até R$ 0,90 em 1º de janeiro. A estimativa foi feita por José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo). No caso do etanol, o aumento na bomba pode ser de até R$ 0,70. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 28-12-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados