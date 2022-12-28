Sem desoneração, gasolina pode subir até R$ 0,90 em 1° de janeiro

Na terça-feira (27), o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu para que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, não prorrogasse a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis. Sem desoneração, gasolina pode subir até R$ 0,90 em 1º de janeiro. A estimativa foi feita por José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo). No caso do etanol, o aumento na bomba pode ser de até R$ 0,70. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!