Saque extraordinário do FGTS terá efeitos na economia?

Trabalhadores nascidos em janeiro poderão, a partir desta quarta-feira (20), fazer o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desde o último dia 8 os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício – além de valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, por uma versão atualizada do aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Esse saque terá efeitos sobre a economia? Celso Bissoli trata do tema nesta edição do "Economia do Cotidiano". Ouça a conversa completa!