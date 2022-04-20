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Economia do Cotidiano

Saque extraordinário do FGTS terá efeitos na economia?

Ouça a conversa completa com Celso Bissoli!

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:06

Publicado em 

20 abr 2022 às 18:06
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Trabalhadores nascidos em janeiro poderão, a partir desta quarta-feira (20), fazer o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desde o último dia 8 os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício – além de valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, por uma versão atualizada do aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Esse saque terá efeitos sobre a economia? Celso Bissoli trata do tema nesta edição do "Economia do Cotidiano". Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 20-04-22.mp3

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