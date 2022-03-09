Sanções: quanto o mundo depende de petróleo e gás da Rússia?

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli traz como destaque a informação de que os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia anunciaram que vão restringir as importações de petróleo russo. A medida foi tomada depois que a Rússia alertou que poderia cortar o fornecimento de gás aos países europeus se o boicote às importações de petróleo do país fosse adiante. Mas, afinal, quanto o mundo depende de petróleo e gás da Rússia? Quais os impactos disso ao Brasil, por exemplo? Ouça a análise completa!