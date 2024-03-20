Salário mínimo: valor é suficiente para custos da cesta básica?

Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli analisa se o valor atual do salário mínimo (R$ 1.412) é suficiente para arcar com os custos de uma cesta básica. Em fevereiro deste ano, o valor da cesta básica em Vitória foi de R$ 731,83, o que representa 56,03% de um salário mínimo líquido. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Ouça a conversa completa e entenda!