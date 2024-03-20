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Economia do Cotidiano

Salário mínimo: valor é suficiente para custos da cesta básica?

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 20 de Março de 2024 às 16:52

Publicado em 

20 mar 2024 às 16:52
Vila Velha
Ao todo, familiares de 225 alunos vinculados ao programa Forças no Esporte, do Exército, receberam cestas básicas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli analisa se o valor atual do salário mínimo (R$ 1.412) é suficiente para arcar com os custos de uma cesta básica. Em fevereiro deste ano, o valor da cesta básica em Vitória foi de R$ 731,83, o que representa 56,03% de um salário mínimo líquido. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Ouça a conversa completa e entenda!
Economia do Cotidiano - 20-03-24

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