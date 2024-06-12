Salário mínimo do brasileiro precisaria ser de R$ 6.946,37

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 11 das 17 capitais que fazem parte do estudo, com alta destaque para Porto Alegre, capital onde o aumento foi de 3,33%. Levando em consideração a cesta mais cara, de São Paulo, que chegou a R$ 826,85, o salário mínimo para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.946,37, 4,92 vezes o mínimo atual de R$ 1.412,00. Ouça a conversa completa!