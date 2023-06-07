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Economia do Cotidiano

Salário mínimo deveria ser de R$ 6.652,09, diz Dieese; entenda a conta

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 17:51

Publicado em 

07 jun 2023 às 17:51
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
Dinheiro; salário Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
O salário mínimo para suprir as necessidades de uma família de quatro pessoas em maio deveria ter sido de R$ 6.652,09, segundo levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Valor é equivalente a 5,04 vezes o salário mínimo atual, de R$ 1.320. Houve ligeira queda em relação a maio do ano passado, quando o salário mínimo deveria ter sido de R$ 6.535,40 — 5,40 vezes o valor vigente na época, de R$ 1.212. Para fazer a conta, o Dieese considera o preço de alimentos básicos em 17 capitais brasileiras e a Constituição, que diz que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 07-06-23

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