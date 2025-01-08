Salário mínimo aumenta, mas poder de compra deve se manter estagnado

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o salário mínimo no Brasil passou a ser de R$ 1.518,00 em 2025, valor R$ 106 maior do que o de 2024, e correspondente a um reajuste de 7,5%. Mas, com o dólar nas alturas e a perspectiva de continuidade da alta do preço dos alimentos este ano, não deve haver aumento do poder de compra do brasileiro em relação ao preço da cesta básica, aponta estudo da consultoria LCA 4intelligence. E o cenário não muda em 2026, quando o poder de compra dos brasileiros seguirá estagnado e abaixo do nível pré-pandemia. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!