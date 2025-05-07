Salário de CEOs cresce 50% em 5 anos; dos demais trabalhadores só 0,9%

A remuneração dos CEOs subiu cerca de 50% nos últimos cinco anos, enquanto o salário médio dos trabalhadores cresceu apenas 0,9% no mesmo período. Os dados vêm de um estudo da Oxfam divulgado em 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, que analisou informações fornecidas por 1.984 companhias, de 35 países, cujos diretores receberam mais de US$ 1 milhão em 2024. Em 2024, a remuneração a mediana dos CEOs foi de cerca de US$ 4,3 milhões. Em 2019, a mediana foi de aproximadamente US$ 2,9 milhões, o que representa um aumento de 49,7% quando se comparam os dois períodos. Os valores foram corrigidos pela inflação de cada país. As informações são do "UOL". Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!