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Economia do Cotidiano

Rotativo do cartão está na mira do BC para reduzir os juros da modalidade

Ouça a conversa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 18:18

Publicado em 

16 ago 2023 às 18:18
Compra online, e-commerce, cartão, shopping
Cartão Crédito: Pexels
O governo federal e o Banco Central do Brasil (BC) têm conversado com bancos e entidades do varejo em busca de alternativas para substituir o rotativo do cartão de crédito — que ocorre quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. O rotativo é a modalidade de crédito mais cara do país, com juros chegam a 437,3% ao ano, e tem sido alvo frequente de críticas do governo. Este é o tema em destaque nesta edição do Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 16-08-23

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