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Economia do Cotidiano

Rendimento do 1% mais rico é 40 vezes maior que dos 40% mais pobres

O comentarista Celso Bissoli falou sobre os dados mais recentes divulgados sobre o assunto

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 18:09

Publicado em 

24 abr 2024 às 18:09
Pobreza e fome
Pobreza e fome Crédito: Pixabay
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o grupo dos 1% mais ricos do Brasil tem um rendimento médio mensal 39,2 vezes maior que os 40% com os menores rendimentos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  no último dia 19. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita — ou seja, a renda média de um domicílio dividida pelas pessoas que lá habitam — do 1% mais rico foi de R$ 20.664 em 2023, um aumento de 13,2% em relação ao valor observado em 2022 (R$ 18.257). Já o rendimento médio mensal dos 40% mais pobres foi de, em média, R$ 527 no ano passado. O valor representa uma alta de 12,6% em relação ao número registrado em 2022 (R$ 468). As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 24-04-24

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