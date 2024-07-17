Reforma tributária: o que muda e quais produtos ficam mais caros?

Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli repercute as mudanças da Reforma Tributária e analisa quais os produtos que ficam mais caros. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 17-07-24
Publicado em 17 de Julho de 2024 às 17:21
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