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Economia do Cotidiano

Reforma Tributária – Parte II: o que esperar da tributação sobre a renda?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:13

Publicado em 

24 jul 2024 às 17:13
Reforma tributária discute principais impostos e contribuições sobre o consumo
Reforma tributária discute principais impostos e contribuições sobre o consumo Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o tema em destaque, com o comentarista Celso Bissoli, o tema é a Reforma Tributária e o que esperar da tributação sobre a renda. Até o momento, por exemplo, a equipe econômica de Lula já conseguiu aprovar com o Congresso a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até dois salários mínimos. Com o avanço das reformas, Haddad espera que o piso chegue a R$ 4 mil no ano que vem. A promessa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é de que a isenção chegue para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 24-07-24

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