Reforma Tributária – Parte II: o que esperar da tributação sobre a renda?

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o tema em destaque, com o comentarista Celso Bissoli, o tema é a Reforma Tributária e o que esperar da tributação sobre a renda. Até o momento, por exemplo, a equipe econômica de Lula já conseguiu aprovar com o Congresso a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até dois salários mínimos. Com o avanço das reformas, Haddad espera que o piso chegue a R$ 4 mil no ano que vem. A promessa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é de que a isenção chegue para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Ouça a conversa completa!