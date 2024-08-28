Queda da população brasileira vai afetar o mercado de trabalho e a economia?

A população brasileira vai começar a encolher em 2042 segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última semana. Segundo os números, sairemos dos atuais 203 milhões para 220 milhões em 2041 e, a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos desses dados na economia brasileira. Ouça a conversa completa!