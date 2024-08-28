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Economia do Cotidiano

Queda da população brasileira vai afetar o mercado de trabalho e a economia?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 17:33

Publicado em 

28 ago 2024 às 17:33
Idosos - mãos idosos
Idosos - mãos idosos Crédito: Pixabay
A população brasileira vai começar a encolher em 2042 segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última semana. Segundo os números, sairemos dos atuais 203 milhões para 220 milhões em 2041 e, a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos desses dados na economia brasileira. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 28-08-24

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