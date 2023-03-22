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Economia do Cotidiano

Quanto custa criar um filho até os 18 anos no Brasil?

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 22 de Março de 2023 às 17:42

Publicado em 

22 mar 2023 às 17:42
Pais, filhos, família
A lista de custos considera, por exemplo, alimentação, roupas, lazer, educação, saúde e parte das despesas comuns como aluguel Crédito: Pexels
O gasto com a criação de um filho no Brasil não deixa de ser alto. Um levantamento construído com base nos dados de classe de renda do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta um gasto médio de 30% da renda das famílias com os filhos. A lista de custos considera, por exemplo, alimentação, roupas, lazer, educação, saúde e parte das despesas comuns como aluguel. A quantia varia de acordo com faixa de renda, mas chega na casa dos milhões mesmo em famílias de classe média. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 22-03-23

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