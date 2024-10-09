Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Quais os desafios na economia do próximo presidente do Banco Central?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 17:33

Publicado em 

09 out 2024 às 17:33
Banco Central
Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O Senado Federal aprovou na terça-feira (8) o nome do economista Gabriel Galípolo, escolhido pelo presidente Lula (PT), para presidir o Banco Central. Galípolo foi aprovado por 66 votos favoráveis e 5 contra. A votação foi secreta. A aprovação dele em Plenário foi a melhor dos últimos 22 anos. Galípolo vai assumir a cadeira de Roberto Campos Neto, que encerra o mandato em 31 de dezembro. E terá, a partir de 2025, um mandato de quatro anos à frente do BC. É sobre esse assunto que o comentarista Celso Bissoli trata nesta edição de Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 09-10-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados