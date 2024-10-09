Quais os desafios na economia do próximo presidente do Banco Central?

O Senado Federal aprovou na terça-feira (8) o nome do economista Gabriel Galípolo, escolhido pelo presidente Lula (PT), para presidir o Banco Central. Galípolo foi aprovado por 66 votos favoráveis e 5 contra. A votação foi secreta. A aprovação dele em Plenário foi a melhor dos últimos 22 anos. Galípolo vai assumir a cadeira de Roberto Campos Neto, que encerra o mandato em 31 de dezembro. E terá, a partir de 2025, um mandato de quatro anos à frente do BC. É sobre esse assunto que o comentarista Celso Bissoli trata nesta edição de Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!