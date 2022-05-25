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Economia do Cotidiano

Projeto quer estabelecer limite de 17% no ICMS sobre combustíveis e energia

Ouça o economista Celso Bissoli

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 16:30

Publicado em 

25 mai 2022 às 16:30
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
Está em discussão na Câmara dos Deputados o projeto que considera essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, impedindo a aplicação de alíquotas de tributos iguais às de produtos listados como supérfluos. Pelo texto, os serviços serão classificados como essenciais e, por isso, a alíquota de ICMS será limitada a 17%. A CNM (Confederação Nacional de Municípios) divulgou uma nota na semana passada criticando o projeto de lei e dizendo que ele deve acarretar o prejuízo de R$ 15,4 bilhões aos municípios. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 25/05/2022

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