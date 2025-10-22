Prévia do PIB: economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros?

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo Banco Central do Brasil (BC) na última quinta-feira (16), registrou expansão de 0,4% em agosto na comparação com o mês anterior. O cálculo é feito após ajuste sazonal — ou seja, uma forma de comparar períodos diferentes. A última alta mensal do índice tinha sido em abril, quando o IBC-Br atingiu os mesmos 0,4%. Os meses seguintes foram de queda. Ouça a conversa completa!